Ballard Power Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Kanadische Hersteller von Brennstoffzellen Ballard Power schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,43 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,43 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ballard Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,28 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,37 CAD weicht somit um -17,23 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,61 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-5,21 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Ballard Power mit -53,67 Prozent mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" erzielte eine mittlere Rendite von 4,79 Prozent, wobei Ballard Power mit 58,46 Prozent deutlich darunter liegt und somit ein weiteres "Schlecht"-Rating erhält.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass Ballard Power momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 40,51 Punkte, während der 25-Tage-RSI 53,73 Punkte beträgt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Somit erhält die Ballard Power-Aktie in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.