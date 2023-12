Ballard Power Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Aktie von Ballard Power wird derzeit von Analysten als "Schlecht" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gab im letzten Monat keine Updates von Analysten zu Ballard Power. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (5 CAD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 4,82 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Ballard Power eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ballard Power diskutiert. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Ballard Power insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ballard Power im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,61 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,61 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Ballard Power hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,15 Prozent erzielt, was 35,6 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 5,76 Prozent, und Ballard Power liegt aktuell 38,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.