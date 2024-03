Ballard Power-Aktie: Das ist interessant!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Ballard Power ist eher einer der unmerklichen Titel der Wasserstoff- und der Brennstoffzellen-Industrie. Die Kanadier verloren am Dienstag noch einmal mehr als -2 % – und sind dennoch in der laufenden Woche am Ende stärker als z. B. die Norweger von Nel Asa. Die Notierungen haben zuletzt aus der Sicht von Analysten einen klaren Abwärtstrend dennoch nicht vermeiden können. Die Kurse sind zuletzt sogar auf weniger als 3 Euro nach unten durchgerutscht.

Dabei ist der Wert des Unternehmens unter dem Strich auf weniger als 1 Mrd. Dollar nach unten durchgereicht worden. Auch das ist durchaus bemerkenswert. Interessant ist indes: Analysten trauen dem Titel recht viel zu: Die Aktie kann demnach noch auf 3,45 Dollar steigen, so das mittlere Kursziel. Das wären immerhin annähernd 10 %.

Ballard Power: Der Trend ist eindeutig

Insgesamt aber bleibt der Trend eindeutig. Die Notierungen haben allein im laufenden Jahr bereits fast -15 % verloren. In den vergangenen sechs Monaten ging es um gut 24,5 % nach unten. Die Aktie hat derzeit formal Mühe, das 5-Jahres-Tief bei 2,64 Euro zu verteidigen.

