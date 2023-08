Ballard Power Aktie gestern Plus 8,2%. Grund? Ford Truck setzt auf Ballard Brennstoffzellen. Zukünftig sogar Serienfertigung von FCEV-LKW geplant.

Ballard Power Aktie handelte gestern mal, wie eine Nikola, die gestern wieder 13,4% Anstieg verzeichnete, mit kräftigem Plus: 8,18% auf 4,82 USD. Vom Kursniveau her nähert man sich zumindest wieder den Peers an. Zuletzt war man gegneüber anderen H2-werten weit zurückgeblieben. Aber vielleicht läutet der heutige Anstieg eine „Aufholjagd“ ein? Oder sogar mehr? In Anbetracht der Unsicherheit vor den Zahlen zum zweiten Quartal, die jetzt doch erst am 9. August veröffentlicht werden, möglicherweise ein nur kurzes Aufflammen. Vielelicht aber auch – etwas – mehr, denn der Auslöser des Kurssprungs ist eine der Meldungen, die grosses Potential für die Ballard Power eröffnen. Gestern reüssierte Nikola, weil man u.a. die 202. Order für den FCEV-Tre erhalten hat, was die hohen Absatzperspektiven für Brennstoffzellen-LKW aufzeigt. Und nicht ohne Grund bietet Shell am deutschen Markt seit diesem Monat einen „pay-per-use truck service“ an – in Verbindung mit dem von Daimler truck hergestellten 15-Tonner Atego FCEV.

Hier setzt Ballard Power einen kräftigen Fussabdruck – türkische LKW-Hersteller Ford Otosan,…

….der die Marke Ford Trucks weltweit vertritt, will eine Baureihe von Brennstoffzellen LKW mit Ballards Brennstoffzellen ausstatten. Dieses Jahr ncoh werdne die ersten beidne brennstoffzellen verbaut und getestet. Ballard Power Systems meldeten gestern die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit Ford Trucks zur Lieferung eines Brennstoffzellensystems als Teil der Entwicklung eines Fahrzeugprototyps mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb.

Die Partnerschaft umfasst eine erste Bestellung für zwei FCmove -XD 120-kW-Brennstoffzellenmotoren, die noch dieses Jahr von Ballard an Ford Trucks geliefert werden sollen. Ford Trucks, die globale Marke von Ford Otosan, plant im Rahmen des Projekts die Entwicklung eines Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugs (FCEV) F-MAX. Die 120 kW starken FCmove-XDTM-Brennstoffzellenmotoren sollen in die 44-Tonnen-Lkw-Lkw F-MAX von Ford Trucks integriert werden. Ford Trucks plant den Bau und die Montage des brennstoffzellenbetriebenen F-MAX in der Türkei und will im Jahr 2025 im Rahmen der Projektziele Horizon Europe ZEFES (Zero Emission Freight EcoSystem) der Europäischen Union mit Praxistests im europäischen Ten-T-Korridor beginnen.

Ballard Power könnte, wenn es technisch passt, die serienfertigung beliefern…

Gemäß der LOI kann Ballard nach erfolgreichem Abschluss des Entwicklungsprogramms und vorbehaltlich bestimmter anderer Bedingungen als bevorzugter Lieferant für die Serienproduktion des brennstoffzellenbetriebenen F-MAX benannt werden. Im ZEFES-Projekt werden vier Lkw-OEMs, zwei Anhänger-OEMs, Zulieferer, Logistikbetreiber und Forschungspartner gemeinsam an dem Gesamtziel arbeiten, die Integration von ZEVs für den Schwertransport über große Entfernungen zu beschleunigen.

Im Jahr 2025 sollen neun verschiedene Fahrzeugkonzepte (vier FCEV und fünf BEV) im realen Alltagsbetrieb über 1 Million Kilometer über EU-Korridore zurücklegen, gesteuert und validiert von einer digitalen Plattform (die im Rahmen des Projekts entwickelt wird). Hoerbei gilt es folgende Vorgaben zuu erfüllen: Fahrzeuge sollen mehr als 40 Tonnen über Entfernungen von bis zu 750 km transportieren können, was im täglichen Betrieb durchschnittlich 500 km entspricht.

„We are thrilled to be partnering with Ford Trucks to facilitate market adoption in Europe.

We look forward to validating Ballard as their preferred fuel cell supplier and to support the integration of their heavy-duty truck platform,“, sagte David Mucciacciaro, Chief Commercial Officer von Ballard. „Ford Trucks is an important ‘platform’ win for Ballard and a key partner for our high growth potential truck vertical. We are excited by their ambition towards scaled deployments of F-MAX fuel cell trucks. Our FCmove-XDTM is an outstanding match for the range, refueling, payload, and packaging requirements of long-haul tractor customers.“

„At Ford Trucks, we invest in alternative technologies that will define the automobile industry’s future in accordance with our sustainability aims. Electrification, followed by hydrogen technology, is one of our top priorities. Our first Fuel Cell Electric-powered Vehicle F-MAX, which we will develop as part of the ZEFES project, will be a significant milestone. We are thrilled to be working with Ballard on this critical project. This long-term relationship will generate enormous value in the future. We have a wide range of promising technological talents and capabilities, and our work is progressing quickly and successfully. As Ford Trucks, we will continue to pioneer future sustainable transportation technologies with R&D investments,“, sagte Emrah Duman, Vizepräsident von Ford Trucks.

Ballard Power’s Ford Trucks Meldung könnte …

Während Plug Power im letzten Monat 10,1% Kursgewinn und bei Nikola sogar140,21% gesehen wurden, kommen die Kanadier mit dem heutigen Plus und der eingesetzten Konsolidierung bei Plug Power mit einem Monats-Plus 12,73 % wieder „in die Reihe“. Ballard Power scheint derzeit von diversen Folgeaufträgen und kleineren Orders „zu leben“ – und jetzt kommt die Basis für einen potentiellen Grossauftrag aus der Türkei hinzu – technisch sollten die Ballard Brennstoffzellen „passen“.

Eine Meldung am 12.06 brachte einen Tagesgewinn von über 10% auf 4,30 USD (aktuell 4,62 USD) – durch Effektivitätssteigerungen in Produktion und Rohstoffeinsatz kann man ab 2026 für 18 Mio USD die Produktion für wichtige Brennstoffzellenkomponenten um 70% verbilligen und verzehnfachen. Anders sah es in den letzten Wochen bei Plug Power oder Nikola aus – beide lieferten allein im Juli diverse Aufträge, Kooperationen oder Lösungen von gesellschaftsrechtlichen Problemen (Beispiele: 100 MW Order Plug Power, 50 Tre FCEV Order Nikola, Fortescue-FinanzierungH2-Hub/Schaffung genehmigten Kapitals bei Nikola, …)

Aber was bei Ballard Power und für die Kursentwicklung wohl wichtiger als Ford Trucks ist – zumindest kurzfristig – die Quartalsergebnisse

Selbstbewust sieht sich Ballard Power als Technologieführer. Oder in anderen Worten.“We are recognized as a world leader in proton exchange membrane (“PEM”) fuel cell power system development and commercialization.“ („Management’s Discussion and analysis first quarter 2023″. Ballard Power. Seite 4.)

Auf 37 Seiten in einem ausführlichen und umfassenden „Ballard Power – Management’s Discussion and analysis first quarter 2023“ stellen CEO und der CFO vor, was Ballard erreicht hat, was man erreichen will und welche Risiken bestehen. LESENSWERT. Nach den enttäuschenden Umsätzen im Q4 – mit dem Lichtblick eines wachsenden Orderbacklogs –nun die Erwartungen des Marktes an Ballard Powers Ergebnisse des Q2/2023, die am 9. August veröffentlicht werden sollen.

Teilnahmemöglichkeit am 9. August 17:00 Uhr Deutscher Zeit für Interessierte „Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) will hold a conference call on Wednesday, August 9th, 2023 at 8:00 a.m. Pacific Time (11:00 a.m. Eastern Time) to review second quarter 2023 operating results.

The live call can be accessed by dialing +1-604-638-5340. Alternatively, a live webcast can be accessed through a link on Ballard’s homepage (www.ballard.com).“

Erwartungen an Q2 bei Ballard Power

Quartals-Umsatz erwartet 16,8 Mio USD. –



„Our Fuel Cell Products and Services segment consists of the sale of PEM fuel cell products and services for a variety of applications including Heavy-Duty Mobility (consisting of bus, truck, rail, and marine applications), Stationary Power, and Emerging and Other Markets (consisting of material handling, off-road, and other applications). Revenues from the delivery of Services, including technology solutions, after sales services and training, are included in each of the respective markets.“

Durchschnittlich erwartetes EBIT Minus 39,1 Mio USD. –



Erwartung Konzern-Verluste 38,4 Mio USD . –



Daraus folgt ein erwartetes EPS von Minus 0,13 USD. –



ORDERBACKLOG: S TAND 31.03.2023: Orderbacklog erreicht 137,7 Mio USD zum 31.03.2023, Ordereingänge im Q1/23 erreichten 17,6 Mio USD. Wesentlcih weniger als in dem Ausnahmequartal Q4/22.



„Our first quarter revenue of $13.3 million and new order intake of $17.6 million are consistent with our full-year 2023 plan,“ sagte Randy MacEwen, President and CEO. „With an increasingly positive policy landscape, we see growing customer interest in our core mobility markets of bus, truck, rail, and marine in Europe and North America. We believe our $137.7 million Order Backlog reflects continued customer platform wins, including a record Power Products Order Backlog that has doubled from one year ago and now exceeds $100 million. This positions us for a busy second half of 2023, where we expect second half revenue to be approximately 70% of our annual total, and an exciting set-up for 2024.“

Ballard Powers Planungen für 2023 gemäss „Q1-analysis and discussion“. Im Einklang mit der bisherigen Praxis des Unternehmens und im Hinblick auf das frühe Stadium der Wasserstoffindustrie gebe man keine konkreten Umsatz- oder Nettogewinnangaben bzw. (Verlust-)Prognose für 2023. Im Jahr 2023 setze Ballard Power seinen Plan fort, mit Investitionen für die erwarteten höheren Umsätze gemäss einer antizipierten hohen Wasserstoff-Wachstumskurve in Vorlage zu gehen. Dazu gehöre die Erweiterung des Produktangebots und der Kapazitäten in der gesamten Wertschöpfungskette und entsprechenden Investitionen in die Fertigung. Unter diesen Prämissen stellt Ballard Power seinen Ausblick für 2023 vor:

Gesamtbetriebskosten. Man rechne weiterhin mit Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2023 zwischen 135 und Mio USD liegen (einschließlich) der 37,5 Mio USD im ersten Quartal 2023; im Vergleich zu 145,8 Mio USD im Geschäftsjahr2022. Gründe: Im Vorgriff auf zukünftige Nachfrage werde man weiterhin in Forschung und Produktentwicklung investieren. Und das für doe identifizierten Zielmärkte: Bus, LKW, Schiene, Schifffahrt und stationäre Energieversorgung.

Kapitalausgaben/Investitionen. Ballard erwarte weiterhin ein Sachinvestitionen (d. h. Zugänge zu Sachanlagen, Investitionen in Sonstiges und immaterielle Vermögenswerte) für das Geschäftsjahr 2023 zwischen 40 und 60 Mio USD (einschließlich der 11,6 Mio USD im ersten Quartal 2023 angefallen. Im Vergleich zu 34,5 Mio USD im Geschäftsjahr2022). Schwerpunkte in 2023. Dazu zählt Erweiterung der Test- und Prototyping-Kapazitäten, einschließlich neuer moderner Teststationsausrüstung. Und Sanierung vorhandener Test-Ausrüstung in Kanada, fortschrittliche Fertigungsausrüstung in Kanada. Dazu gehört auch die Investition in Schanghai, China. Über einen Zeitraum von drei Jahren sollen 130 Mio USD in eine neue MEA-Produktionsanlage und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum investiert werden.



