Ballard Power Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse der Ballard Power-Aktie zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,58 CAD, was einen Abwärtstrend signalisiert. Der letzte Schlusskurs von 4,66 CAD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 4,84 CAD, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Ballard Power-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,01 Prozent gezeigt. Die Branche ist im Durchschnitt um 12,55 Prozent gestiegen, was eine Unterperformance von -39,56 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von -34,2 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ballard Power liegt bei 77,78, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 56,68 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ballard Power mit 0 Prozent 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.