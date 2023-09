Ballard Power-Aktie: Zukunft oder Fiasko?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Ballard Power-Aktie erlitt zum Wochenauftakt einen deutlichen Kursrückgang von -5,7% und schloss am Dienstag bei 3,97 USD. Das bisherige Monatsergebnis liegt bei -4,6%. Dieser Kurssturz kontrastiert mit dem ansonsten vielversprechenden Geschäftsmodell des Unternehmens, das sich auf die Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellen spezialisiert hat. So hat Ballard Power Systems kürzlich den bisher größten Einzelauftrag von seinem langjährigen Kunden Solaris Bus & Coach vermeldet, der den öffentlichen Verkehrsbetrieb Rebus Regionalbus Rostock in Deutschland beliefert.

Kurs: 3.97 USD

Monatliche Performance: -4,6%

Auftragslage und Finanzdaten

Die finanzielle Situation der Ballard Power-Aktie bietet eine gemischte Bilanz. Im zweiten Quartal 2023 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 30,1 Millionen USD, was im...