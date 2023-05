Ballard Power-Aktie: Wo bleibt der Turnaround?

Finanztrends Video zu Ballard Power



mehr >

Die Aktie von Ballard Power hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 27% an Wert verloren und notiert aktuell auf dem tiefsten Stand seit drei Jahren. Auf Jahressicht müssen Ballard Power-Aktionäre sogar einen Kursverlust in Höhe von 52% verbuchen. Was macht die Ballard Power-Aktie langfristig? Ballard Power: Lohnt sich der Kauf der Aktie? Auf Dekadensicht weist das...