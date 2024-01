Ballard Power Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Dividendenrendite der Ballard Power-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 2,53) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -27,01 Prozent, was 29,8 Prozent unter dem Durchschnitt (2,78 Prozent) im gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 6,38 Prozent, wobei Ballard Power aktuell 33,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Stimmungsbild für Ballard Power hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies beruht auf positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Zusammenfassend erhält Ballard Power für dieses Kriterium eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (41) als auch der 25-Tage-RSI (47,59) führen zu dieser Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ballard Power nach der RSI-Bewertung.