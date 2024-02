Ballard Power Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Ballard Power hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -53,67 Prozent erzielt, was mehr als 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete in diesem Zeitraum eine Rendite von 5,04 Prozent, wobei Ballard Power mit 58,71 Prozent deutlich darunter liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,17 CAD etwa -8,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -20,87 Prozent, wodurch die Aktie auch langfristig als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen dominierten jedoch überwiegend negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ballard Power liegt bei 59,09, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 für die letzten 25 Tage beträgt 55,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt weist die Aktie von Ballard Power gemäß der analysierten Kriterien eine neutrale Bewertung auf.