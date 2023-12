Ballard Power Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Ballard Power-Aktie wird derzeit von Analysten als "Schlecht" eingestuft. In den letzten zwölf Monaten wurden keine positiven oder neutralen Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 5 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,25 Prozent entspricht. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Ballard Power liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,57 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In den sozialen Medien war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, und an drei Tagen war keine eindeutige Richtung zu erkennen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Ballard Power eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.