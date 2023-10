Ballard Power Aktie: Prognose verspricht Umsatzsprung von 175% im nächsten Quartal

In genau 147 Tagen wird das kanadische Unternehmen Ballard Power seinen Aktionären die Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentieren. Dabei dürfen sich die Anleger auf beeindruckende Umsatz- und Gewinnzahlen freuen. Doch wie steht es um die Entwicklung der Ballard Power Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Quartalszahlen sind nicht mehr fern und einige Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power im vierten Quartal 2023 einen Umsatz von 39,18 Millionen Euro erwirtschaften wird. Das wäre ein beeindruckender Anstieg von 175,54 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, in dem noch ein Umsatz von 14,22 Millionen Euro erzielt wurde. Auch der bisherige Verlust soll sich deutlich verbessern und voraussichtlich um 16,90 Prozent auf -20,43 Millionen Euro fallen.

Die Aussichten für das kommende Jahr sind ebenfalls vielversprechend. Eine Steigerung des Umsatzes um weitere 175,54 Prozent wird prognostiziert. Der Gewinn soll dabei um 16,90 Prozent auf -96,68 Millionen Euro steigenfallen. Obwohl der Gewinn weiterhin negativ bleiben wird, ist eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr zu erkennen (damals betrug der Verlust -113,02 Millionen Euro). Der Verlust pro Aktie beläuft sich dabei auf -0,38 Euro.

Trotz dieser positiven Aussichten scheinen einige Aktionäre skeptisch zu sein. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs der Ballard Power Aktie um beachtliche -10,83 Prozent gesunken.

Was sagen jedoch die Experten und die Charttechnik zu Ballard Power? Laut Analysten könnte der Aktienkurs innerhalb der nächsten 12 Monate auf 16,20 Euro steigen, was basierend auf dem aktuellen Kurs einen Gewinn von beeindruckenden 389,65 Prozent bedeuten würde. Anleger, die sich jetzt noch für den Einstieg entscheiden, könnten also innerhalb eines Jahres mit einem solch hohen Gewinn rechnen.

Charttechnisch betrachtet ist jedoch kurzfristig mit einem Widerstand bei Ballard Power zu rechnen.

