Ballard Power-Aktie: Pilotprojekt zur Entwicklung eines Brennstoffzellen-Elektrotransporters!

Durchaus interessant, ist die Vereinbarung über den Start eines Pilotprojekts zur Entwicklung eines wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Elektrotransporters. Die Vereinbarung wurde mit Adani Enterprises und Ashok Leyland geschlossen. Der Transporter ist für die Logistik und den Transport im Bergbau vorgesehen. Adani Enterprises leitet das entsprechende Projekt. Schon in diesem Jahr soll der Lkw in Indien auf den Markt kommen. Das Pilotprojekt ist aber nur eines von verschiedenen anderen. Damit ist der Blick in die Zukunft für Ballard Power Systems zumindest etwas abgesichert.

Kurs der Ballard Power-Aktie fällt stark ab!

Am Donnerstag ist der Kurs der Ballard Power-Aktie an der kanadischen Börse Toronto Stock Exchange um mehr als 10% abgestürzt. Hintergrund könnte eine technische Gegenreaktion sein, denn um etwa 8,50 CAD ist ein harter Widerstandsbereich. Dieser hat den Kurs der Ballard Power-Aktie bereits im November letzten Jahres nicht zur Oberseite gelassen. Aus technischer Sicht ist es jetzt wichtig, das entstandene Kurstief vom letzten Jahr überboten zu halten und erneut Angriff auf die 8,50er-Marke zu nehmen. Erst mit Durchbruch dieser Hürde hellt die Lage deutlich auf.

Die übergeordnete Richtung ist abwärts geneigt!

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 13 als bullisch anzusehen. Das sind 43.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Ballard Power-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.

