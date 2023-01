Ballard Power-Aktie: Neuer Chief Operating Officer!

Ballard Power Systems hat bekannt gegeben, dass Mark Biznek zukünftig neuer Chief Operating Officer ist. Biznek hat eine 30-jährige Karriere hinter sich, in der er sich umfassende Erfahrungen in den Bereichen Fertigung, Betrieb, Geschäftsentwicklung und Fertigungstechnik aneignen konnte. Während der letzten 10 Jahre war er in verschiedenen Führungspositionen engagiert. Mark hat einen Bachelor of Science in Ceramic Engineering, welchen er auf der University of Missouri gemacht hat. Zudem hat er einen Master of Science in Materials Engineering von der Purdue University. Dann kann Biznek noch mit einen MBA von der University of Michigan aufwarten.

Kurs der Ballard Power-Aktie kommt wieder in Form!

Seit dem Hoch vom Anfang 2021 hat die Aktie rund 90% abgegeben. Das sind natürlich dramatische Verwerfungen, aber irgendwann sollte sich einen Boden bilden. Derzeit sind die Trendindikatoren noch nicht auf bullisch gedreht. Es ist wichtig, das letzte prägnante Hoch vom November 2022 zu erobern. Im weiteren Verlauf ist es nötig, den fallenden GD200 zu erobern und auf steigend zu drehen. Dies wären erste Schritte zu einer nachhaltigen Bodenbildung.

Die Tendenz ist eher seitwärts!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 16 als bullisch anzusehen. Das sind 53.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Ballard Power-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.

