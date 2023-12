Ballard Power Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Ballard Power-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Ballard Power. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für die Aktie beträgt 5 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 1,83 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,91 CAD. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ballard Power ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den positiven Themen, die in den Diskussionen der letzten beiden Wochen im Vordergrund standen. Die Auswertung ergab 0 negative und 8 positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs von Ballard Power derzeit bei 5,67 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,91 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -13,4 Prozent beträgt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 4,82 CAD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Ballard Power eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.