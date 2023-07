Ballard Power-Aktie: Keine Neuigkeiten im Westen!

Obwohl die Ballard Power-Aktie mit einem positiven Momentum in die neue Woche startet, sind bisher keine Anzeichen für einen Ausbruch im Chart ersichtlich. Mit einer Wertsteigerung von 1,9 Prozent kletterte der Kurs heute Morgen auf bescheidene 4,19 Euro und verharrte damit knapp unter dem Durchschnitt der letzten 50 Tage.

Investoren sehen sich daher mehr oder weniger mit dem gewohnten Szenario konfrontiert – ein Zustand, der auch für die aktuelle Nachrichtenlage gilt. Es gibt zwar Neuigkeiten rund um den kanadischen Wasserstoffspezialisten, doch diese beziehen sich im Wesentlichen darauf, dass Aktionäre auf neue Subventionen für Wasserstoff hoffen.

Ballard Power: Keine euphorische Stimmung

Solche Aussichten sind nicht immer unrealistisch und sowohl in Europa als auch in Nordamerika wird weiterhin kräftig in Wasserstoff...