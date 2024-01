Ballard Power Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Ballard Power zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,63 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 4,75 CAD gehandelt wird. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -15,63 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 4,83 CAD, was einer Differenz von -1,66 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass Ballard Power insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten hat. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Schlecht", da es keine "Gut"- und "Neutral"-Meinungen gibt. Da keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 5,26 Prozent basierend auf einer Kursprognose von 5 CAD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen und somit zu einer "Neutral"-Bewertung insgesamt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Ballard Power insgesamt positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Zudem lassen sich sechs Handelssignale ermitteln, von denen sechs als "Gut" und keines als "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Aktie von Ballard Power bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividende ist zu beachten, dass Ballard Power im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (2,53 %) keine Dividende zahlt. Dies macht die Aktie bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten und führt zu der Einstufung "Schlecht".

