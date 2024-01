Ballard Power Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Ballard Power-Aktie wird momentan von Analysten als "Schlecht" bewertet. Innerhalb der letzten zwölf Monate gab es 0 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 1 "Schlecht"-Bewertung. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 5 CAD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,83 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Ballard Power somit eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von -13,4 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (+1,87 Prozent) und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ballard Power-Aktie liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,59), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ballard Power.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Auch wenn die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen abgenommen hat, wird die Veränderung des Stimmungsbildes mit "Gut" bewertet. Insgesamt bekommt Ballard Power für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.