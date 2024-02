Ballard Power-Aktie: Jetzt geht es dahin

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Ballard Power hat am Donnerstag schon wieder nachgegeben. Die Kanadier verloren fast -2 %. Die Notierungen sind klar auf dem Weg nach unten und haben die Marke von 3 Euro nun auch noch deutlich unterkreuzt. Der Titel ist mit ca. 2,78 Euro unverändert in einer sehr schwachen Verfassung.

Ballard Power: Fast -17 %!

Die Aktie ist allein in den vergangenen Wochen seit Beginn des Jahres um -17 % nach unten gerutscht. Der Titel ist in sechs Monaten sogar um -26 % gefallen.

Es gibt keinen wirtschaftlichen oder trend-analytischen Anlass, um an steigende Kurse glauben zu können. Auch Analysten sind bei weitem nicht so optimistisch wie bei Nel Asa oder bei Plug Power, die jeweils höhere Kursziele haben. Ballard Power ist nahe am 5-Jahres-Tief von 2,64 Euro. Das wäre der nächste Tiefschlag!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Ballard Power-Analyse von 23.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Ballard Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Ballard Power Aktie

Ballard Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...