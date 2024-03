Ballard Power Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Teleperformance":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ballard Power herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Ballard Power weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier zeigt sich, dass Ballard Power weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 61,98). Auch für den RSI25 erhält das Wertpapier somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Ballard Power in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich anhand der Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Trotz positiver Themen in den Diskussionen wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergibt 8 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger-Stimmung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ballard Power zeigt hierbei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Sentiment und Buzz.

Im Branchenvergleich erzielte Ballard Power in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -52,04 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 2,04 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,91 Prozent verzeichnete, liegt Ballard Power 49,09 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.