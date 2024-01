Ballard Power Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von Ballard Power hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -27,01 Prozent verzeichnet, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Industrie" liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche betrug 6,87 Prozent, was bedeutet, dass Ballard Power mit einer Rendite von 33,89 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ballard Power derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,64 CAD, während der Kurs der Aktie bei 4,75 CAD liegt, was einer Abweichung von -15,78 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 4,83 CAD, was einer Abweichung von -1,66 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ballard Power liegt bei 45,61, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertung für die Ballard Power-Aktie abgegeben, wovon keine Bewertung als "Gut" und eine als "Schlecht" eingestuft wurde. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 5 CAD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 5,26 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Ballard Power somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.