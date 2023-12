Ballard Power Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Analystenbewertung: Für Ballard Power liegen in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Bewertung von Analysten vor, was im Durchschnitt einer "Negativ"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ballard Power vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5 CAD. Basierend auf diesem Kursziel könnte die Aktie um 2,25 Prozent steigen, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Aktienkurs im Branchenvergleich: Die Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von -27,01 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Ballard Power um 29,91 Prozent unter dem Durchschnitt (2,89 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 6,96 Prozent. Ballard Power liegt derzeit 33,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie Stimmungen bewertet werden. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Stimmung überwiegend positiv war und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt, dass acht Signale "Gut" und keine "Schlecht" sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Relative Stärke-Index: Der Relative Stärke-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 58,4, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

