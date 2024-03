Ballard Power-Aktie: Großkunden-Schock! Was nun?

Die Ballard Power-Aktie (WKN: A0RENB) hat mit -20% Kursverlust eine schauderhafte Woche hinter sich. Der am vergangenen Montag gemeldete Rekord-Quartalsumsatz half wenig, weil ein in Schwierigkeit geratener Großkunde dem Wasserstoff-Player die übrige Bilanz verhagelt hat. Ein in der Branche seltener Faktor spricht jedoch nach wie vor für den kanadischen Small Cap.