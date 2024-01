Ballard Power Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das Sentiment und der Buzz rund um Ballard Power lassen sich über einen längeren Zeitraum verfolgen. In den letzten Monaten wurde eine erhöhte Aktivität in den Diskussionen beobachtet, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ballard Power insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittlich "schlecht" ausfiel. Es gab keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf der Kursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotential von 5,26 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für Ballard Power.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 5,63 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,75 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der GD50 der Aktie liegt bei 4,83 CAD, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Ballard Power mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung hinsichtlich der Ausschüttung.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für Ballard Power, mit positiven Aspekten wie der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung, aber auch negativen Aspekten wie der technischen Analyse und der Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt.