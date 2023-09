Ballard Power-Aktie: Finanzkollaps!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Ballard Power-Aktie endete die Handelswoche bei 3,62 USD, was einen Rückgang von beachtlichen 14 % im Vergleich zur Vorwoche markiert. Der Monat hat bisher ebenfalls wenig Positives gezeigt, mit einem Minus von 13 %. Dieser Kurssturz läutet bei den Investoren Alarmglocken und wirft die Frage auf, ob die Bären tatsächlich die Kontrolle übernommen haben. Der 200-Tage-Durchschnitt (GD200) von 4,92 USD ist fallend, was in der Regel als negatives Signal für langfristige Investoren gewertet wird. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie die fundamentalen und technischen Indikatoren für die Ballard Power-Aktie aussehen.

Fundamentaldaten: Dunkle Wolken am Horizont

Umsatz 2023: 93 Mio USD (Prognose)

Umsatz 2024: 139 Mio USD (Prognose)

Nettoergebnis 2023: -141 Mio USD (Prognose)

Nettoergebnis 2024: -157 Mio USD...