Ballard Power-Aktie: Experten geben gemischte Kursziele ab!

Die Ballard Power-Aktie hat in letzter Zeit einen starken Anstieg verzeichnet, aber auch erhebliche Verluste verzeichnet. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass mehrere Experten ihre Ansichten über das Unternehmen geäußert und ihre Kursziele aktualisiert haben. Susquehanna bestätigt seine neutrale Meinung zur Ballard Power-Aktie und erhöht das Kursziel von 4,50 CAD auf 5,50 CAD. Scotiabank bleibt neutral und senkt das Kursziel von 6,75 CAD auf 6 CAD. Eine weitere Stimme, B. Riley Securities, hat kürzlich eine Kaufempfehlung abgegeben und das Vertrauen in Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO) gestärkt. B. Riley ist optimistisch und schätzt das Kursziel auf 6,00 USD ein.

Die verschiedenen Meinungen und Kursziele der Experten zeigen eine gewisse Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Ballard Power-Aktie. Es ist...