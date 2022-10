Ballard Power-Aktie: Es ist kein Ende der Baisse in Sicht!

Finanztrends Video zu Ballard Power



mehr >

Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power befindet sich seit Mitte August in einem kräftigen Abwärtsschwung. Die vergangene Woche war bereits die vierte Woche in Folge mit fallenden Kursen. In diesem Zeitraum hat die Aktie insgesamt knapp 25 Prozent an Wert eingebüßt. Dabei wurde auch der flache Aufwärtstrend von Mitte Juni durchbrochen. Und es ist kein Ende der Baisse in… Hier weiterlesen