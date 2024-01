Ballard Power Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der Ballard Power-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 5,55 CAD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 4,64 CAD, was einem Abstand von -16,4 Prozent entspricht und die Einstufung "Schlecht" ergibt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der Wert bei 4,84 CAD, was einer Differenz von -4,13 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität für die Ballard Power-Aktie festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 58,73 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 56,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Ballard Power-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Ballard Power-Aktie mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.