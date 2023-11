Ballard Power Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Ballard Power hat in den letzten Tagen eine neutrale Einschätzung erhalten, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der Kurs von 4,67 CAD liegt 3,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -21,78 Prozent beträgt. Damit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung der Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen über Ballard Power veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Ballard Power wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet festgestellt, was zu einer negativen Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ergibt ein schlechtes Bild für die Aktie von Ballard Power. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine schlechte Bewertung, während keine positiven Bewertungen vorlagen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 5 CAD, was einer positiven Einschätzung von 7,07 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine neutrale Bewertung vergeben.