Ballard Power-Aktie: Diese Marke sollte halten!

Ballard Power hat in den vergangenen Tagen der zurückliegenden Woche unter dem Strich praktisch nichts bewegt. Die Notierungen haben im Gegenteil am Freitag sogar noch verloren: -1,6 % standen am Ende auf den Kurstafeln. Damit haben die Kanadier die enorme Ausbruchsituation der Wasserstoff-Branche praktisch verpasst. Die Unternehmen Plug Power und ITM Power haben enorme Kursgewinne nach jeweils guten Zahlen geschafft. Davon ist bei Ballard Power derzeit wenig zu sehen. Noch fehlt es an Schwung, so die Beobachter. Auch wirtschaftlich entwickelt sich noch nicht sehr viel.

Ballard Power: Jetzt aber

Die Kanadier aber werden überhaupt erst am 07. März die Gelegenheit haben, Quartalszahlen vorzustellen. Die Überraschung, die sich andernorts ergeben hat, fällt hier also aus. Dementsprechend meinen Chartanalysten, im laufenden Abwärtstrend solle die Aktie zumindest die Untergrenze bei 3 Euro halten. Dies wäre wichtig, um nicht in eine Abwärtsschleife zu laufen.

