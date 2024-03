Ballard Power Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ballard Power neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume, und für Ballard Power ergibt sich ein Wert von 23,17 für den RSI7 und 49,1 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Aktie von Ballard Power im letzten Jahr eine Rendite von -53,67 Prozent erzielt, was 51,86 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -0,33 Prozent, und Ballard Power liegt aktuell 53,35 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Ballard Power eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,39 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ballard Power bei 5,18 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,39 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,25 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,44 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".