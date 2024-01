Ballard Power Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Ballard Power-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 4,8 CAD liegt 14,44 Prozent unter dem GD200 (5,61 CAD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,83 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Ballard Power-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,01 Prozent erzielt, was 34,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite mit 12,88 Prozent deutlich darunter, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Ballard Power-Aktie einen Wert für den RSI7 von 73,81 und einen Wert für den RSI25 von 50,35, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25 führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ballard Power eine Rendite von 0 % aus, was 2,52 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,52 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Ballard Power-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen und branchenspezifischen Faktoren.

Sollten Ballard Power Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Ballard Power jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ballard Power-Analyse.

Ballard Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...