Ballard Power-Aktie: Die Begeisterung hält sich in Grenzen!

In einer heutigen Pressemitteilung wurde bekannt, dass Ballard Power und Quantron einen wichtigen Schritt in ihrer seit zwei Jahren bestehenden Partnerschaft gemacht haben. Sie haben die ersten fünf Wasserstoff-Lkw an europäische Kunden ausgeliefert, welche im Testbetrieb bereits 15.000 Kilometer zurückgelegt haben.

Die beiden Firmen betonen die nächste Phase ihrer Partnerschaft und unterstreichen selbstverständlich die Vorteile ihrer eigenen Fahrzeuge. Es ist nicht beabsichtigt, dies negativ darzustellen. Allerdings lässt sich bei der Börse nur eine sehr begrenzte Begeisterung über diese Nachricht feststellen.

Erneuter Rückgang der Ballard Power-Aktie

Am Freitagmorgen musste die Aktie von Ballard Power erneute Verluste hinnehmen. Bis zum späten Vormittag fiel sie um 2,22 Prozent auf 3,84 Euro ab, was das 52-Wochen-Tief von...