Ballard Power-Aktie: Bärenfalle oder nicht?

Das „Wasserstoff-Unternehmen“ Ballard Power stand trotz seiner langen Firmengeschichte noch nicht auf der Gewinnerseite. Der Aktienwert, der durch den Wasserstoff-Hype zunahm, ist nun in einem Zustand des Abschwungs und befindet sich in einer Investoren-Depressionsphase. Es scheint jedoch, dass das jüngste Tief ein Wendepunkt dieser Phase sein könnte – es hat eine leichte Bärenfalle hervorgebracht. Im August 2023 brach der bisherige Jahrestiefststand ein – hier setzte nun in den letzten Handelstagen eine Erholung ein; dies wurde von Anlegern positiv aufgenommen.

Gegenbewegung ja, Trendwende nein bei Ballard-Power-Aktie

Aus charttechnischer Perspektive besteht gegenwärtig die Möglichkeit einer Gegenbewegung basierend auf der Bärenfalle – allerdings bleibt unklar, ob anschließend eine nachhaltige Aufwärtsbewegung stattfinden...