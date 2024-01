Ballard Power-Aktie: Alarmstimmung nicht nötig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Alarmstimmung war bei Ballard Power zuletzt angesagt. Die Kanadier haben aber am Mittwoch gezeigt, dass dies nicht nötig war. Die Aktie konnte sich um 1,3 % nach oben schieben. Der Titel hat damit die Untergrenze von 3 Euro nicht nur wieder erobert, sondern mehr oder weniger verteidigt (nachdem es zuvor deutlich darunter gegangen war, wie die intraday-Ergebnisse zeigen). Der Titel ist auf dem Weg, sich zumindest auf dem aktuellen Level zu stabilisieren.

Die Euphorie, die rund um ITM Power herrscht, spielt bei diesem Titel aber keine Rolle. ITM Power hat mit einem guten Ergebnis für das erste Halbjahr in deren Geschäftsjahr für etwas positive Stimmung und steigende Kurse gesorgt. Die Notierungen bleiben am Markt aber derzeit ohne nennenswerte Folgen für Ballard Power und Co.

Ballard Power: Reicht das?

Und so ist die große Frage, ob es am Ende für Ballard Power reichen wird. Die Kanadier haben noch immer keine guten Nachrichten am Markt platzieren können. Es fehlt an Umsatz. 127 Millionen Dollar erwarten die Märkte für 2024. Das ist nicht hinreichend, um Gewinne zu erwirtschaften!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Ballard Power-Analyse von 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Ballard Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Ballard Power Aktie

Ballard Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...