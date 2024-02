Ballard Power-Aktie: Alarmstimmung

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Rund um Ballard Power herrscht Alarm. Die Kanadier haben am Freitag weitere -1,8 % verloren. Die Notierungen sind weit im Abwärtstrend. Einer der Gründe: Es gelingt einfach nicht, positive Nachrichten zu etablieren. Damit hängt die Aktie zum einen an der Stimmung in diesem Segment und zum anderen an den aktuellen eigenen Trend-Stimmungen. Die Zahlen dazu sind recht eindeutig.

Ballard Power: Das ist zweistellig

Die Notierungen sind klar im Baisse-Modus, wie auch der Blick auf die Auswertungen zur technischen Situation zeigen. Die 100-Tage-Linie ist aktuell noch gut 15,9 % entfernt. Das ist deutlich weiter als dies für einen mittleren Trend, der sich bald auflöst, zu erwarten wäre. Zudem ist der GD200 mittlerweile sogar über -25 % entfernt. Das heißt, die Aktie ist klar in einem langfristigen Abwärtstrend.

Der Relative-Stärke-Index über 130 Tage, der vielzitierte RSL 130, ist gleichfalls nicht auf der erforderlichen Höhe: Der soll nach Lehrbuch bei ca. 1 liegen. Hier hat er den Wert von 0,81.

Das heißt: Die Aktie ist klar im technischen Abwärtstrend. Der Titel ist und bleibt damit vorläufig nach den nun aufgelaufenen -20,9 % seit Jahresanfang klar im Abwärtsmodus. Auch Analysten sind nicht so zuversichtlich wie zum Beispiel für Werte wie Plug Power und Nel Asa.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Ballard Power-Analyse von 25.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Ballard Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Ballard Power Aktie

Ballard Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...