Ballard Power Aktie 10,7% Tagesplus. 70% Kostenersparniss durch Innovation. Erhoffte Top-Nachricht vor Capital Markets Day trifft.

Ballard Power konnte wenigstens den Verlust im Q1 geringer ausweisen als erwartet worden war. Aber die Umsätze blieben weit hinter den Erwartungen zurück Wenigstens der Ordereingang höher als der Umsatz, aber auch hier Luft nach oben. Reichte für Andy MacEwen wenigstens die Prognose für 2023 zu bestätigen.Aber die aktuelle Kursentwicklung der Ballard Power Aktie lässt zu wünschen übrig – nahe den Jahrestiefständen von 3,98 USD handelt die Aktie aktuell im US-Vorhandel bei 4,30 USD. Weit weg von den bereits gesehenen Kursen – aber so reagiert der Markt, wenn zu oft Erwartungen enttäuscht werden, wenn immer nur von ‚Zukunft gesprochen wird, aber darüber die Gegenwart zu weit zurückbleibt. Letzte Woche wiesen wir unsere Leser auf den bevorstehenden Capital Markets Day am 13 Juni hin und verstiegen uns zu der Spekulation:

„Es würde nicht überraschen, wenn „um den Capital Markets Day“ Fortschritte oder Aufträge des kanadischen Unternehmens publiziert würden – oft gesehene Übung, die einen solchen „Marketing Tag für die eigene Aktie“ erst wirklich erfolgreich macht. Auf jeden Fall sollten Anleger am 13.06.2023 auf Meldungen von Ballard Power achten – und bei Interesse am Unternehmen die Gelegenheit nutzen, sich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren:“ (nwm, 6.06.2023)

Und so kommt es heute – einen Tag früher als erwartet, aber vom Kapitalmarkt gefeiert mit einem kräftigen Kursanstieg. Übertrieben? Die Börse übertreibt immer, aber die heutige Unternehmensmeldung hat es diesmal wirklcih in sich – sie bedeutet eine grundsätzliche Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Kanadier. Und ermöglicht natürlich so das adressieren nicht nur unter Umweltgesichtspunkten, die „halt Geld kosten“, sondern bringt die Wasserstofftechnologien langsam auch auf die Augenhöhe bei den Kosten:

Ballard Power wird 18 Mio USD investieren und reduziert so die Kosten eines wesentlichen Bauteils der Brennstoffzellen um 70% bei Verzehnfachung der Produktion – wow.

Bereits dieses Jahr wird Ballard Power dieses Geld in die Hand nehmen, um eine neue Runde in der Brennstoffzellenfertigung einzuläuten – weniger Kosten, weniger Energieeinsatz, weniger kritische Rohstoffe für die exclusiv von Ballard Power neu entwickelten Graphit Bipolarplatten, die ein wesentlicher Bestandteil der Brennstoffzellen sind. Bis 2025 will man die neue Produktionslinie fertigstellen – mit 18 Mio USD Budget, dass bereits in der Budgetplanung für 2023 berücksichtigt war – also keine zusätzlichen Verluste für die Aktionäre in der Aufbauphase.

Die Kanadier gaben heute den Plan bekannt, die Kosten erheblich zu senken und die Produktionskapazität der proprietären Graphit-Bipolarplatten der nächsten Generation zu erhöhen, einschließlich der Einführung „bahnbrechender“ Fertigungstechnologie. Dieses Projekt sei die logische Weiterentwicklung, nachdem Ballard zwei wichtige Meilensteine ​​erreicht hat – die Entwicklung dünner, flexibler Graphit-Bipolarplatten der nächsten Generation und eine Erweiterung der Produktionskapazität für Membran-Elektroden-Baugruppen (MEA) in Kanada als Teil des „3 x 3“-Stack-Kosten von Ballard Reduktionsprogramm.

Bipolarplatten sind nach MEAs (für die Ballard 130 Mio USD in eine Gigafactory in China investiert, die ebenfalls zu kräftigen Stückkostenreduktionen beitragen soll) der zweitgrößte Kostenfaktor in einem Brennstoffzellenstapel, und Ballard geht davon aus, dass die Umsetzung dieses Projekts, einschließlich Plattenherstellungsprozessen der nächsten Generation und der Einführung neuer, kostengünstigerer Materiallieferanten, zu Kosteneinsparungen von bis zu 70 % führen wird. Und das nach Inbetriebnahme der neuen Produktion voraussichtlich Ende 2025.

Neu ist – die dünnen, flexiblen Graphit-Bipolarplatten der nächsten Generation von Ballard reduzieren den Materialbedarf erheblich…

… und ermöglichen gleichzeitig Stapel mit hoher Leistungsdichte, die für bestimmte Marktanwendungen von entscheidender Bedeutung sind. Ballards Eigenentwicklung der Graphit-Bipolarplatten sei die optimale Wahl für Ballards Schwerlastmobilitätsmärkte, da sie eine lange Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit am Ende der Stapellebensdauer und eine hohe Leistungsdichte bieten und gleichzeitig die niedrigsten Plattenkosten bei aktuellen und skalierten Mengen bieten.

Über die Produktkosteneinsparungen hinaus wird das Projekt die Plattenproduktionskapazität von Ballard um etwa das Zehnfache erhöhen und gleichzeitig die Graphit- und Harzmaterialeinsatzmengen deutlich reduzieren und die Produktionstaktzeiten verkürzen. Ballard hat außerdem mehrere neuartige Herstellungsverfahren entwickelt, die eine vollständige Automatisierung der Bipolarplatten-Produktionsprozesse ermöglichen, was zu einer wesentlich verbesserten Durchsatzqualität, einem geringeren Energiebedarf und der Eliminierung des Wasserverbrauchs bei der Plattenherstellung führt. Es wird erwartet, dass diese Innovationen bei jeder künftigen Erweiterung der weltweiten Produktionsfläche für Bipolarplatten von Ballard reproduziert werden können.

“We’re thrilled to announce a project that delivers economic and environmental value for Ballard. Not only will we be able to reduce the cost of our bipolar plates and improve customer economics, but we will also consume far less energy, water, and material resources in the process,” sagt Mark Biznek, Ballard’s Chief Operating Officer. “This investment proves Ballard’s innovation in manufacturing technology, in addition to our demonstrated excellence in fuel cell technology innovation and commitment to ESG initiatives.”

Lee Sweetland, Vice President of Transformational Projects fügt hinzu, “Our 3 by 3 stack cost reduction has already validated a lower cost and higher quality flexible graphite that enables a 35% reduction in plate thickness and a 45% reduction in raw materials. With stack power densities for our flexible graphite stacks now achieving over 4 kW/L, further investment in next-gen manufacturing processes is forecasted to drive an additional 70% cost reduction for our proprietary bipolar plates, and a clear path towards the US Department of Energy’s cost target of $5/kW for the bipolar plate.”

13. Juni Capital Markets Day der Ballard Power ab 18.00 Uhr deutscher Zeit- wird es weitere Überraschungen geben? Nutzt man das Umfeld für weitere Meldungen?

Ballard Power lädt ein zum Capital Markets Day „on Tuesday, June 13th, 2023 beginning at 9:00am Pacific Time (12:00pm ET; 6:00pm CET).“ Und zur Eisntimmung Randy MacEwen, Ballard President und CEO, “Over the past few years, the role of hydrogen in decarbonizing mobility and power generation has become increasingly accepted by many stakeholders. We believe that our current stage of fuel cell adoption is an ideal time to update our shareholders on the progress we have made since our last investor event in 2020, while also charting our future role in the hydrogen economy.” EINWAHLINFORMATIONEN und REGISTRIERUNG auf der Company’s website here.

Ballard Powers Planungen für 2023 gemäss „Q1-analysis and discussion“. Vor dem Capital Markets Day am 13. Juni der letzte Stand zu den Erwartungen der Kanadier: Im Einklang mit der bisherigen Praxis des Unternehmens und im Hinblick auf das frühe Stadium der Wasserstoffindustrie gebe man keine konkreten Umsatz- oder Nettogewinnangaben bzw. (Verlust-)Prognose für 2023. Im Jahr 2023 setze Ballard Power seinen Plan fort, mit Investitionen für die erwarteten höheren Umsätze gemäss einer antizipierten hohen Wasserstoff-Wachstumskurve in Vorlage zu gehen. Dazu gehöre die Erweiterung des Produktangebots und der Kapazitäten in der gesamten Wertschöpfungskette und entsprechenden Investitionen in die Fertigung. Unter diesen Prämissen stellt Ballard Power seinen Ausblick für 2023 vor:

Gesamtbetriebskosten. Man rechne weiterhin mit Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2023 zwischen 135 und Mio USD liegen (einschließlich) der 37,5 Mio USD im ersten Quartal 2023; im Vergleich zu 145,8 Mio USD im Geschäftsjahr2022. Gründe: Im Vorgriff auf zukünftige Nachfrage werde man weiterhin in Forschung und Produktentwicklung investieren. Und das für die identifizierten Zielmärkte: Bus, LKW, Schiene, Schifffahrt und stationäre EnergieversorgungKapitalausgaben/Investitionen. Ballard erwarte weiterhin ein Sachinvestitionen (d. h. Zugänge zu Sachanlagen, Investitionen in Sonstiges und immaterielle Vermögenswerte) für das Geschäftsjahr 2023 zwischen 40 und 60 Mio USD (einschließlich der 11,6 Mio USD im ersten Quartal 2023 angefallen. Im Vergleich zu 34,5 Mio USD im Geschäftsjahr2022). Schwerpunkte in 2023. Dazu zählt Erweiterung der Test- und Prototyping-Kapazitäten, einschließlich neuer moderner Teststationsausrüstung. Und Sanierung vorhandener Test-Ausrüstung in Kanada, fortschrittliche Fertigungsausrüstung in Kanada. Dazu gehört auch die Investition in Schanghai, China. Über einen Zeitraum von drei Jahren sollen 130 Mio USD in eine neue MEA-Produktionsanlage und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum investiert werden.



