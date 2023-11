Ballard Power mit 2 Aufträgen, nur Stunden vor den Zahlen. Wenn das so weitergeht, …

Ballard Power Aktie testete einen neuen Jahrestiefststand von 3,12 USD am 27. Oktober und jetzt stehen in wenigen Stunden die Quartalszahlen an. Vielleicht eine Fortsetzung der leichten Erholung. Nur wenige Stunden vor den Q3-Ergebnissen versuchen die Kanadier mit direkt zwei „News“ zu punkten. 2 Aufträge! Im freundlichen Marktumfeld erholte sich die Ballard Power Aktie die letzten Tage wieder auf 3,56 USD. Und wenn man sich die Analystenerwartungen für den Ballard Kurs anschaut, scheitn derzeit nur noch wenig Luft nach oben. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 4,106 USD (Spanne von 3,35 bis 4,83 USD) bleibt die Phantasie auf der Strecke. Und da zuletzt die Newsflaute eher dafür zu sprechen schien, dass keine Umsatz- oder Orderüberraschung ins Haus stehen, äusserten wir gestern die Befürchtung, dass die Quartalszahlen „ins Leere laufen“. Nur wirklich überraschende Entwicklungen könnten den Kurs in welche Richtung auch immer ausschlagen lassen.

Ballard Power -überrascht mit direkt zwei Unternehmensmeldungen kurz vor den Zahlen. Wenn das so weitergeht, könnte was draus werden.

Während man sich bereits auf die Einstufung der Quartalszahlen vorbereitete, konnten die Kanadier überraschen. Direkt zwei Folgeaufträge wichtiger Kunden wurden heute Nacht veröffentlicht. Durchaus Sinn für Dramaturgie. Zuerst ging es um den alten Kunden Solaris, der in den letzten Monatne mit diversen Ausschreibungserfolgen insbesondere auf dem italienischen Markt eine neue Zeitrechnung für wasserstoffbetriebene Busse in Europa einzuläuten scheint. Anfang Oktober konnte Ballard Power sich über 170 neue Brennstoffzellenorders des polnischen Herstellers freuen, und in den späten Nachtstunden konnte man

… weitere Ordereingänge von Solaris an Ballard Power über zusätzlich 62 Brennstoffzellen vermelden

Mehrere Einzelbestellungen summieren sich seit dem letzten Wasserstand vom 11. Oktober auf zusätzlich 62Brennstoffzellen für die Solaris Bus & Coach sp. z o.o., gut für das Orderbuch von Ballard Power – wenn auch erst für das Q4 und zur Auslieferung im wesentlichen in 2024. Zum Einsatz kommen diese Brennstoffzellen für Aufträge aus Polen und Deutschland (Köln? Frankfurt?). Insgesamt hat Soalris bis heute somit 350 Brennstoffzellen bei Ballard geordert. Beeindruckende Zunahme, wenn man bedenkt, dass Soalris bisher über die Jahre erst 140 FC-Busse in Europa ausgeliefert hat.

“The impressive order activity from Solaris give us confidence in our expectations that the current momentum in our bus vertical will continue into 2024,” sagte David Mucciacciaro, Ballard Chief Commercial Officer. “The commercial traction of hydrogen-powered fuel cell buses in Europe proves the market increasingly understands fuel cell bus advantages including range, refueling time, similar operating practices as diesel, and scalable infrastructure.”

Dazu ein weiterer alter Bekannter Canadian Pacific Kansas City Railways (CPKC) – will direkt „die fetten“ – 2,4 MW Brennstoffzellenkapazität

Und die Eisenbahngesellschaft ordert, wie ebenfalls letzte Nacht gemeldet, insgesamt 2.4 MW FC-Leistung. Insgesamt 12 Brennstoffzellen mit 200 kW sollen noch in 2023 ausgeliefert werden, um die Decarbonisierung des Eisenbahnverkehrs in Alberta zu beschleunigen. Dazu kommt – wie bisher nötig für Wasserstofflösungen – die Förderung durch das Emissions Reduction Alberta (“ERA”) Programm. In den letzten zwei Jahren hat Ballard Power bereits 38 Brennstoffzellen mit einer Kapazität von insgesamt 7,6 MW an CPKC verkauft.

“Our hydrogen locomotive program demonstrates our commitment to reduce greenhouse gas emissions and we are pleased to continue to work with the team at Ballard to implement effective alternative fuel solutions,” sagte Dr. Kyle Mulligan, CPKC AVP Operations Technology. Und Seungsoo Jung, Ballard’s Vice President of Rail & Emerging Markets ergänzt: “We are excited by CPKC’s vision and action plan to demonstrate and validate the use of hydrogen-powered locomotives to decarbonize their locomotive fleet. This latest order demonstrates CPKC’s continued progress against this vision and plan, while also serving as another proof point for the enabling role of Ballard’s fuel cell engines in the electrification of locomotive rail applications in North America.”

Gleich geht es erstmal um erwartet. Und geliefert?

Das Hauptaugenmerk sollte sich auf die Entwicklung der Profitabilität richten – bis heute noch nie erreicht und wenn man den meisten Akteuren am Markt Glauben schenken will, dann wird das auch nie der Fall ein. Und so sehen die Erwartungen aus, wenn Ballard Power „will hold a conference call on Tuesday, November 7th, 2023 at 8:00 a.m. Pacific Time (11:00 a.m. Eastern Time) to review third quarter 2023 operating results.

The live call can be accessed by dialing +1-604-638-5340. Alternatively, a live webcast can be accessed through a link on Ballard’s homepage (www.ballard.com). Following the call, the webcast will be archived in the ‘Earnings, Interviews & Presentations’ area of the ‘Investors’ section of Ballard’s website (www.ballard.com/investors).“

Analystenkonsensus Umsatzerwartung für das Q3 liegt bei – wenig ambitioniert erscheinenden – 26,4 Mio USD (im Q2/23 erreichte man 15,3 Mio USD), für das eBIT stehen minus 40,5 Mio USD und ein EPS von minus 0,13 USD. Fürwahr keine berauschenden Zahlen – und deren Erreichen würde wohl wenig Kursimpulse auslösen. Dazu ist die wichtigste Kennziffer der erreichte Ordereingang im Q3 und der Auftragsbestand zum 30.09.2023. Ob die Solaris Ausschreibungserfolge in Europa zu einem Schub geführt haben? Oder liegt auch hier die wirklich grosse Orderlage noch in der Zukunft?

Morgen nachmittags sieht man in Europa klarer! Und ob Quantron beflügelt? Nachrichtenlage könnte man positiv auslegen…

Oder um die letzte Meldung vom deutschen „Fahrzeugumwandler“ Quantron, an dem auch Ballard Power beteilgit ist, in den richtigen Kontext zu bringen. Vor kurzem hiess es bei Quantron, dass IKEA Österreich als erster IKEA Markt weltweit Wasserstoff-Brennstoffzellen Trucks einführt. Die Quantron AG, Spezialist für nachhaltigen Personen- und Gütertransport, liefert die Fahrzeuge des Modells QUANTRON QLI FCEV. Neben den 5 ausgelieferten Wasserstofffahrzeugen stehen bis 2025 weitere 35 Bestellungen an. Laut trans.info plant der Möbelhändler 100 Prozent seiner Lieferungen auf der letzten Meile emissionsfrei auszuführen und die Wasserstoff-Flotte bis 2025 auf 40 Fahrzeuge auszubauen.

„Durch die Einführung der Wasserstofftrucks – als erster IKEA Markt weltweit – gelingt uns in Österreich ein großer Schritt bei der Umsetzung umweltfreundlicher Prozesse. Damit möchten wir als Vorreiter im Bereich nachhaltiger Logistik zeigen, dass eine Transformation zu einem emissionsfreien Lieferwesen schon heute möglich ist“, sagt Alpaslan Deliloglu, CEO und Chief Sustainability Officer bei IKEA Österreich.

Ballard Geld, Ballard Power Technik

Die Brennstoffzellen-Fahrzeuge wurden in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Weltmarktführer für Brennstoffzellentechnologie Ballard Power Systems entwickelt. Der gesamte Prozess von der Machbarkeitsstudie bis zur Auslieferung dauerte nur 18 Monate, sodass der QUANTRON QLI FCEV in Rekordzeit auf die Straße gebracht werden konnte. Die innovative Quantron Inside Technologie biete ein benutzerfreundliches Gesamtpaket mit innovativer E-Achse, maßgeschneiderter Hochleistungsbatterie, Brennstoffzellen- und Tanksystemintegration sowie einzigartigem Energiemanagement und Aerodynamik für maximale Effizienz. Eine Tankfüllung reiche für eine Reichweite von bis zu 400 km, sodass pro Tag Strecken von mehr als 500 km bewältigt werden können.

Ballard Powers Planungen für 2023 gemäss „Q2-analysis and discussion“. Im Einklang mit der bisherigen Praxis des Unternehmens und im Hinblick auf das frühe Stadium der Wasserstoffindustrie gebe man keine konkreten Umsatz- oder Nettogewinnangaben bzw. (Verlust-)Prognose für 2023. Im Jahr 2023 setze Ballard Power seinen Plan fort, mit Investitionen für die erwarteten höheren Umsätze gemäss einer antizipierten hohen Wasserstoff-Wachstumskurve in Vorlage zu gehen. Dazu gehöre die Erweiterung des Produktangebots und der Kapazitäten in der gesamten Wertschöpfungskette und entsprechenden Investitionen in die Fertigung. Unter diesen Prämissen stellt Ballard Power seinen Ausblick für 2023 vor:

Gesamtbetriebskosten. Man rechne weiterhin mit Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2023 zwischen 135 und 165 Mio USD (einschließlich) der 75 Mio USD im ersten Halbjahr 2023; im Vergleich zu 145,8 Mio USD im Geschäftsjahr2022. Gründe: Im Vorgriff auf zukünftige Nachfrage werde man weiterhin in Forschung und Produktentwicklung investieren. Und das für doe identifizierten Zielmärkte: Bus, LKW, Schiene, Schifffahrt und stationäre Energieversorgung. Immobilienwerte wie die Deutsche Wohnen haben sich zuletzt deutlich von den Tiefs erholen können – FED lässt grüssen. Und die Zahlen? Besser..

HELMA Eigenheimbau Aktie desaströs. Jetzt könnten sogar ala Leoni gemäss StaRUG die Aktionäre komplett „rausgekegelt“ werden. Zu null. Smartbroker Mensch und Maschine HanseYachts Enapter+aktuelle Interviews mit CEO’s von Smallcaps „im Kommen“. Anlageideen? Zeit für die „Köpfe“ dahinter? Lesen… FCR Immobilien. Ab 2.11.2023 Anleihe in Zeichnung. Mutig? Reichen 7,25%? Und wenn’s nicht klappt? Kapitalausgaben/Investitionen. Ballard erwarte weiterhin ein Sachinvestitionen (d. h. Zugänge zu Sachanlagen, Investitionen in Sonstiges und immaterielle Vermögenswerte) für das Geschäftsjahr 2023 zwischen 40 und 60 Mio USD (einschließlich der 27 Mio USD im ersten Halbjahr 2023 angefallen. Im Vergleich zu 34,5 Mio USD im Geschäftsjahr2022). Schwerpunkte in 2023. Dazu zählt Erweiterung der Test- und Prototyping-Kapazitäten, einschließlich neuer moderner Teststationsausrüstung. Und Sanierung vorhandener Test-Ausrüstung in Kanada, fortschrittliche Fertigungsausrüstung in Kanada. Dazu gehört auch die Investition in Schanghai, China. Über einen Zeitraum von drei Jahren sollen 130 Mio USD in eine neue MEA-Produktionsanlage und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum investiert werden. Optimismus beim Management für die zweite Jahreshälfte. Und berechtigt? In ein paar Stunden wissen wir Bescheid. “We continue to track to our full-year guidance ranges for operating and capital expenses. Our investments prioritize technology and product development programs, product cost reduction initiatives, customer platform wins, customer experience, and advanced manufacturing,” fügt MacEwen hinzu. Und mit:“We expect a busy second half of 2023, with sequential quarterly revenue growth as compared to first half quarters, along with continued progress on our order book to support 2024 revenue growth,” schliesst MacEwen seien Ausführungen.





