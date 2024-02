Ball Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

In den letzten vier Wochen wurde bei Ball eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ball daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ball fokussiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Ball als "Schlecht"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten schätzen 0 die Aktie als "Gut" ein, 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Die Analysten erwarten im Schnitt ein Kursziel von 55 USD, was einer Erwartung in Höhe von -7,05 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Ball im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,2 Prozent erzielt, was 4,94 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.