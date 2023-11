Ball Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Ball mit einer Rendite von -12,2 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die "Behälter & Verpackung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 15,99 Prozent. Auch hier liegt Ball mit 28,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 53,26 USD für den Schlusskurs der Ball-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 53,71 USD (+0,84 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs (48,73 USD) liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+10,22 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ball-Aktie in der einfachen Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass Ball mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,94 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, der bei 93 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt dazu, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Neutral" und 1 mal die Einschätzung "Schlecht" für die Ball-Aktie vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ball vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 6,13 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 57 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".