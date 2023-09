Ball Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

An der Börse New York notiert die Aktie Ball am 11.09.2023, 04:26 Uhr, mit dem Kurs von 52.09 USD. Die Aktie der Ball wird dem Segment "Metall- und Glasbehälter" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Ball auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ball-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ball vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 57 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (52,09 USD) ausgehend um 9,43 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Ball von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Ball mit einer Rendite von -12,2 Prozent mehr als 55 Prozent darunter. Die "Behälter & Verpackung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 43,19 Prozent. Auch hier liegt Ball mit 55,39 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Ball beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,37 Prozent und liegt mit 0,01 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,36) für diese Aktie. Ball bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.