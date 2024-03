Ball Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

Derzeitige Analyse zeigt, dass die Aktie von Ball unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23,74 und liegt 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Behälter & Verpackung-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die Dividendenrendite von Ball liegt derzeit bei 1,3 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8287,76 Prozent. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der Branche erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Aktie von Ball langfristig als "Neutral"-Titel ein, basierend auf Bewertungen von 18 Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 61,5 USD, was einer Erwartung von -7,52 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Materialien-Sektor liegt die Rendite der Ball-Aktie bei -12,2 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Behälter & Verpackung-Branche liegt die mittlere Rendite bei 39,93 Prozent, wobei Ball um 52,13 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.