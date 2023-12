Ball Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem und mehrheitlich positiv über die Aktie von Ball diskutiert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Ball, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führte. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, wobei es zu neun Signalen kam. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Gut" Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die Analysteneinschätzung der Aktie von Ball in den vergangenen zwölf Monaten ergab 0 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 56,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -1,26 Prozent entspricht. Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Ball.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Ball als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,09 insgesamt 73 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Behälter & Verpackung". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Ball eine Rendite von 1,74 Prozent auf, was 8272,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel angesehen wird.