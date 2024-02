Ball Aktie: Aufschrei, garantiert!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Dies kann die Einschätzungen für Aktien beeinflussen, je nach Intensität und Art der Diskussionen in den sozialen Medien. Im Fall von Ball zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen, weshalb die Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die neun Tage lang dominierten. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Institutionelle Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Aktie von Ball 0 mal als "Gut", 0 mal als "Neutral" und 1 mal als "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 62,09 USD erwarten sie eine Entwicklung von -11,42 Prozent, was zu einer "Schlecht" Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Ball als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 25,48 insgesamt 72 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 90,4 im Segment "Behälter & Verpackung". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".