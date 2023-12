Balfour Beatty Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Balfour Beatty liegt der RSI bei 64,1, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 42,37, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Basierend auf diesem Gesamtbild wird das Rating als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei Balfour Beatty ein Verhältnis zum Aktienkurs von 3, was eine negative Differenz von -1,11 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen im Bauwesen ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Balfour Beatty von Analysten eine Bewertung von "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist Balfour Beatty ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,62 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 32,74 im Bauwesen. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Balfour Beatty ist insgesamt neutral, wobei in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen gab es weder starke positive noch negative Themen rund um Balfour Beatty. Weiterführende Studien zeigen, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".