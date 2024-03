Balfour Beatty Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Balfour Beatty":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Balfour Beatty war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei an zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an drei Tagen eher negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten dagegen vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führte. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben hauptsächlich "Gut" Signale, wodurch Balfour Beatty insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhielt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnete Balfour Beatty eine Rendite von 19,38 Prozent, was über 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche mit einer mittleren Rendite von 2,05 Prozent liegt Balfour Beatty mit 17,33 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Balfour Beatty beträgt derzeit 3,08 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz von -1,19 Prozent zur Branche führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Balfour Beatty derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Während der 7-Tage-RSI eine "Neutral"-Einstufung ergibt, wird der 25-Tage-RSI als "Gut" eingestuft, da Balfour Beatty hier überverkauft ist. Insgesamt wird Balfour Beatty für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.