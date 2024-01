Balfour Beatty Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Balfour Beatty":

Balfour Beatty: Aktienanalyse zeigt gemischte Signale

Die aktuelle Analyse der Balfour Beatty-Aktie zeigt gemischte Signale. Die Dividendenrendite von 3,08 Prozent liegt 1,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie zu einem eher unrentablen Investment macht.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt einen Wert von 41,61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Ausweitung der Betrachtungszeit auf 25 Tage (RSI25) zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 40.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Balfour Beatty in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,58 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche eine Underperformance von -6,34 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 7,9 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch ein positives Bild, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 7,94 deutlich günstiger als das Branchenmittel ist, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen eine gemischte Bewertung für die Balfour Beatty-Aktie, die von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird.