Balfour Beatty ADR Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Balfour Beatty":

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Balfour Beatty eine Performance von 0,58 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Bauwesen-Branche eine Underperformance von -6,34 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor lag die Rendite von Balfour Beatty mit 7,9 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Balfour Beatty eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, wodurch insgesamt ein "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild festgestellt wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Balfour Beatty besonders positiv diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings haben tiefergehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Balfour Beatty insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Balfour Beatty weist mit einem Wert von 7,94 ein deutlich günstigeres KGV auf als das Branchenmittel in der Bauwesen-Branche und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 36,58, was zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel führt.