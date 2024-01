Balfour Beatty ADR Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Balfour Beatty":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die Diskussion von negativer Kommunikation geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt positiv über das Unternehmen Balfour Beatty gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen. Speziell ein "Schlecht"-Signal führte zu einer entsprechenden Bewertung in diesem Kriterium, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Balfour Beatty liegt derzeit bei 3,3 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Balfour Beatty beträgt 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser fundamentalen Kategorie.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche verzeichnete Balfour Beatty in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,85 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 8,54 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Unterperformance von -6,69 Prozent im Branchenvergleich, sowie zu einer Unterperformance von 7,67 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor. Dies resultiert in einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.