Balfour Beatty ADR Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Analyse der Stimmung und Diskussionen bezüglich Balfour Beatty ergibt ein neutrales Rating. Die Anleger zeigten im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Stimmungslage, ebenso gab es keine wesentliche Änderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen. Daher wird der Aktie ein neutrales Rating zugewiesen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor konnte Balfour Beatty eine Rendite von 5,19 Prozent erzielen, was 1,76 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der Bauwesen-Branche liegt. Dies resultiert ebenfalls in einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Balfour Beatty eine negative Differenz von -1,11 Prozent zum Branchendurchschnitt auf, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Balfour Beatty-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um 5,87 Prozent niedriger liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Schlusskurs jedoch nur um 1,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die Balfour Beatty-Aktie aufgrund dieser Analysen ein neutrales Rating.