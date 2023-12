Balco AB Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen und wird auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der Balco-RSI liegt bei 20,83, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 30,85 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut" als Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Balco bei 42,62 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 43,85 SEK liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aufgrund eines Abstands von +2,89 Prozent zum GD200. Im Gegensatz dazu steht der GD50 derzeit bei 39,77 SEK, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +10,26 Prozent als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder sogar verändern. Für Balco zeigt sich langfristig eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil. Das Gesamtbild ergibt daher eine langfristige Einschätzung von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen im Zusammenhang mit Balco. Als Resultat wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.